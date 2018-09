Pronostic Ukraine Slovaquie : Analyse, prono et cotes du match de la Ligue des nations

L’Ukraine veut confirmer à domicile

Profitez d'un 1er pari remboursé de 107€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Ukraine - Slovaquie chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Ukrainiens ont parfaitement démarré la Ligue des nations avec une victoire en Tchéquie (1-2). Les joueurs de Shevchenko ont fait preuve d’un excellent état d’esprit pour revenir dans un match qui avait mal débuté. Surpris dès la 4minute par le prometteur joueur de la Roma, Patrick Schick, les Ukrainiens ont égalisé par leur homme en forme Konoplyanka (3 buts lors des 2 derniers matchs). Les partenaires de Yarmolenko ont finalement décroché la victoire dans les arrêts de jeu par l’intermédiaire du jeuneZinchenko. Ce dimanche face à la Slovaquie, les Ukrainiens ont l’opportunité de prendre déjà une belle option sur la tête du groupe. À la suite de sa non-qualification au Mondial, l’Ukraine a su parfaitement rebondir et reste sur 6 matchs sans défaites (4 victoires et 2 nuls).La préparation de la Slovaquie pour ce match n’a pas été idéale. En effet, une rencontre amciale était prévue contre le Danemark mercredi, mais les joueurs professionnels danois, en conflit avec leur Fédération, ont fait grève. Dans l’obligation d’aligner une équipe, la Fédération danoise a envoyé des joueurs de 2et 3divisions danoises, et même des joueurs de son équipe nationale de futsal. Certes, les Slovaques se sont imposés (3-0), mais le rythme et l’intensité de la rencontre étaient loin du niveau international. La Slovaquie, comme son adversaire du soir, n’a pas réussi à se qualifier pour le Mondial (2dans le groupe de l’Angleterre) et a depuis joué 7 matchs amicaux. Les Slovaques en ont remporté 4 (face à des adversaires à leur portée : Norvège, Émirats arabes unis, Thaïlande et donc les Danois), pour 1 nul contre les Pays-Bas et deux défaites face au Maroc et à... l’Ukraine. En novembre 2017, l'Ukraine s'était en effet imposée face à la Slovaquie, avec des buts de ses stars Yarmolenko et Konoplyanka. Traditionnellement très forts à domicile, les Ukrainiens pourraient s’imposer et consolider leur première place.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en paris gratuits de 107€- Misez votre premier pari de 107€ sur ce combiné et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 107€ en paris gratuitsavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec