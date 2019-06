Pronostic Ukraine Serbie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Des buts de chaque côté entre Ukraine et Serbie !

Dans ce groupe B des qualifications à l'Euro, l'Ukraine est en tête avec 4 points récoltés en 2 matchs. Les hommes de Shevchenko ont en effet ramené un bon nul du Portugal (0-0) avant de logiquement s'imposer au Luxembourg (1-2). Pour la première réception de cette campagne, l'Ukraine veut confirmer ses excellents résultats hors de ses bases. Shevchenko doit se passer de Yarmolenko, mais a d'autres atouts en sa possession, comme Konopliyanka, Marlos, Tsygankov et le récent champion d'Angleterre Zinchenko. À domicile, les Ukrainiens sont performants et ont marqué sur 4 de leurs 5 derniers matchs.

De son côté, la Serbie possède l'une des plus belles attaques d'Europe avec Mitrović, Ljajić, Jović (tout juste transféré au Real) et le buteur Dušan Tadić, qui a réussi une brillante campagne de Ligue des champions avec l'Ajax. Pour leur seul match de cette campagne de qualification, les Serbes sont allés chercher un nul (1-1) au Portugal. D'ailleurs leurs 4 dernières rencontres ont offert des buts de chaque côté. Entre deux équipes jouant un football offensif, on pourrait voir les deux équipes marquer.