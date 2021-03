Pronostic Ukraine Finlande : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Ukraine prend une option face à la Finlande

Dans un groupe de qualification où la France, championne du monde en titre, devrait assurer l'une des deux premières places, ce choc entre l'Ukraine et la Finlande est important pour décrocher l'autre accessit. Les Ukrainiens ont montré leur savoir-faire lors des dernières qualifications pour le championnat d'Europe en remportant leur groupe devant le Portugal et la Serbie. L'arrivée d'Andrey Shevchenko a été bénéfique pour une Ukraine qui stagnait depuis des années. A domicile, les Ukrainiens ont réussi d'excellentes prestations lors de la Ligue des nations en s'imposant contre l'Espagne (1-0) et la Suisse (2-1). De plus, l'Ukraine veut enchaîner suite à son très bon nul obtenu au Stade de France face aux Bleus (1-1). Dans cette sélection, on retrouve des éléments prometteurs comme Zinchenko ou Malinovski.

De son côté, la Finlande est l'une des sélections surprises du prochain Euro. Pour ses débuts dans ces éliminatoires de la CDM 2022, la Finlande a partagé les points à domicile avec la Bosnie (2-2), malgré le doublé de Pukki. La sélection finlandaise avait réussi une excellente campagne de qualification pour l'Euro 2021, terminée en 2e position derrière l'Italie mais devant la Bosnie. Sur leur lancée, les Finlandais s'étaient montrés plutôt convaincants en Ligue des nations, malgré des défaites lors de la double confrontation face au Pays de Galles. En novembre dernier, la Finlande avait surpris une équipe de France remaniée au Stade de France (0-2). Malgré ce succès de prestige, la Finlande semble un peu court face aux grosses sélections et devrait s'incliner face à une Ukraine, nettement plus solide.