Pronostic Ukraine Ecosse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Un match à enjeu et animé entre l'Ukraine et l'Ecosse

En plus de se disputer ce mardi soir la 1place de ce groupe de Ligue des Nations, l'Ukraine et l'Ecosse ont la particularité de se rencontrer pour la 3fois en 4 mois. En effet, l'Ukraine a d'abord mis fin au rêve de Coupe du Monde des Ecossais à Glasgow (1-3), même si elle s'est inclinée derrière en finale de barrage. Puis mercredi dernier, l'Ecosse a pris une petite revanche, à domicile, en dominant largement les Ukrainiens (3-0). Depuis, l'Ukraine s'est rachetée en allant atomiser l'Arménie en déplacement ce week-end (0-5) avec notamment un but du Bordelais Ignatenko. Grâce à ce succès, l'Ukraine reste à 2 points de l'Ecosse et pourrait monter en Ligue A en cas de victoire ce soir, dans ce match joué en Pologne (terrain neutre à cause de la guerre).

En face, l'Ecosse est donc 1de cette poule avec deux petites longueurs d'avance sur son adversaire du jour. Les Ecossais signent un excellent rassemblement avec une première victoire déjà évoquée face à l'Ukraine (3-0), et un nouveau succès à domicile, samedi face à l'Irlande (2-1). Malgré l'ouverture du score des Irlandais, les Ecossais ont su arracher cette victoire qui les place bien pour monter en Ligue A. Sur ses 2 premiers matchs en déplacement dans ce groupe, l'Ecosse a par contre à chaque fois encaissé des buts, que ce soit en Arménie (victoire 4-1) ou en Irlande (défaite 3-0). Entre deux équipes qui ont un beau potentiel offensif et qui veulent aller chercher cette 1place, on pourrait voir des buts des deux côtés.