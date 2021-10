Pronostic Ukraine Bosnie : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

L’Ukraine joue sa carte à fond face à la Bosnie

Présente lors du championnat d'Europe, l'Ukraine s'était qualifiée pour les huitièmes de finale en étant le dernier repêché parmi les meilleurs 3. Les Ukrainiens ont parfaitement profité de cette opportunité pour se défaire de la Suède et atteindre les quarts de finale. Tombée sur une Angleterre largement supérieure, la sélection ukrainienne s'était lourdement inclinée (0-2). Pour le premier rassemblement international qui a suivi l'Euro, l'Ukraine a enregistré deux matchs nuls, le premier peu glorieux au Kazakhstan (2-2) et le second face aux champions du Monde français (1-1). Le week-end dernier, les hommes du sélectionneur Petrakov ont signé une très belle opération en s'imposant en Finlande (1-2), adversaire direct pour la qualification. Le duo Yarmolenko - Yaremchuk très performant lors de l'Euro s'est une nouvelle fois signalée en inscrivant les buts de son équipe. Cette victoire permet à l'Ukraine d'occuper seule la 2place du groupe avec deux points d'avance sur son premier poursuivant, la Bosnie.

En face, les Bosniaques ont disputé une rencontre de moins que l'Ukraine et peuvent toujours espérer se qualifier. Pour cela, les partenaires de Dzeko doivent faire un parcours parfait et compter sur un faux-pas de l'équipe de France. L'objectif le plus réalisable est d'accrocher la 2place, qui offre potentiellement un barrage. Depuis le début de ces éliminatoires, la Bosnie n'a perdu qu'un seul match face à la France. Après avoir tenu en échec la France (1-1) à la Meinau, la sélection bosnienne a réalisé une contre-performance à domicile face au Kazakhstan (2-2). Le week-end dernier, la Bosnie retrouvait ces mêmes Kazakhs et a réussi à s'imposer (1-2) grâce à un doublé de Prevlak. A domicile, l'Ukraine pourrait s'imposer face à une Bosnie irrégulière pour assurer la 2place du groupe.