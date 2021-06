Pronostic Ukraine Autriche : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Un Ukraine – Autriche décisif

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Ukraine - Autriche :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’opposition entre l’Ukraine et l’Autriche, lundi à Bucarest, est décisive pour la qualification en huitième de finale. A l’orée de ce match, les deux équipes possèdent le même nombre de points et la même différence de buts mais l’Ukraine occupe le 2strapontin du groupe car elle a inscrit plus de buts que l'Autriche sur ce début de compétition. Un match nul permettrait donc aux hommes de Shevchenko de participer aux huitièmes de finale de l’Euro. Pour son premier match dans cette compétition, l'Ukraine s'était inclinée face aux Pays-Bas (3-2). Amorphes une grande partie du match, les Ukrainiens s'étaient réveillés grâce à leurs deux stars Yarmolenko et Yaremchuk. Trop irréguliers dans un même match, les Ukrainiens avaient ensuite concédé dans les dernières minutes un nouveau but qui les a privés d’un point. Face au Petit Poucet du groupe ensuite, la Macédoine du Nord, l’Ukraine s’est encore montrée irrégulière en démarrant le match très fort, une nouvelle fois grâce à son duo Yarmolenko – Yaremchuk, avant d’être menacé par la Macédoine (victoire 2-1).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Comme l’Ukraine, l’Autriche fait partie des sélections en progression mais qui évoluent cependant toujours un cran en-dessous des grandes nations. Pour leur premier match dans ce Championnat d’Europe, les Autrichiens avaient assuré l’essentiel en s’imposant face à la Macédoine du Nord (3-1), faisant la différence en fin de rencontre. L’Autriche a ensuite connu une 2rencontre logiquement plus délicate face aux Pays-Bas (2-0). Troisième de cette poule donc, l’Autriche devra battre l'Ukraine pour voir les 8et elle prendra sans doute quelques risques devant. Pour cela, le sélectionneur Foda compte sur le retour de Marko Arnautovic, le fantasque attaquant qui avait été suspendu contre les Pays-Bas suite à une célébration de but trop véhémente lors du 1match face à la Macédoine du Nord. Cette rencontre entre une Ukraine marquant et encaissant beaucoup de buts, et une Autriche devant gagner pour se qualifier, devrait logiquement nous offrir des buts des deux côtés. Auteur d'une grosse saison avec La Gantoise, Yaremchuk pourrait inscrire son 3but de la compétition, lui qui est positionné en pointe de l'attaque ukrainienne. La cote de son but est une fois de plus énorme.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires.- Misez votre premier pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 150€ !- Vous aurez 10€ de bonus en + à utiliser en exclu peu importe le résultat de votre 1pari.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires.- Misez votre premier pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 150€ !- Vous aurez 10€ de bonus en + à utiliser en exclu peu importe le résultat de votre 1pari.avecavecavecavecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ukraine Autriche détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !