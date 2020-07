Pronostic Udinese Sampdoria : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Udinese et la Sampdoria dos à dos

L’Udinese et la Sampdoria s’affrontent dans une rencontre importante du bas de tableau en Serie A. Les deux formations n’ont toujours pas assuré leur maintien malgré des victoires cruciales lors des dernières journées. Le club frioulan vient d’enchaîner trois résultats positifs avec notamment une victoire au Stade Olympique de Rome face à la Roma (2-0). Les partenaires de De Paul ont ensuite partagé les points avec le Genoa (2-2) avant de prendre le meilleur sur la lanterne rouge, la Spal (3-0). Avec 8 points d’avance à quelques journées de la fin, l’Udinese est bien placée mais se retrouve face à un calendrier dantesque avec notamment la Lazio, Naples et la Juventus au programme.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Sampdoria a remporté une rencontre hyper importante face à Lecce (1-2) qui lui a donné de l’air. Les hommes de Ranieri ont ensuite enchaîné le week-end dernier face à une faible équipe de la SPAL (3-0). Lesont été moins en réussite en milieu de semaine face à une formation de l’Atalanta qui finit fort (défaite 2-0). Les joueurs de Gênes ont craqué en fin de match sur coup de pied arrêté. Avec seulement 4 points d’avance sur Lecce, la Sampdoria doit prendre un maximum de points lors des dernières rencontres. Entre deux équipes en quête de points et qui perdent peu depuis quelques journées, un match nul est possible.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Udinese Sampdoria encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !