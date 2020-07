Pronostic Udinese Lecce : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Udinese condamne Lecce !

Mal embarqué en milieu de saison, l'Udinese s'est repris lors des dernières rencontres. Le club frioulan a signé des victoires importantes face à la Roma, la Spal, la Juventus et Cagliari. Le fait d'armes des partenaires de De Paul reste le succès face à la Vieille Dame. Mené à la mi-temps, l'Udinese a réagi et a signé une précieuse victoire en vue du maintien grâce à une réalisation de l'ancien bastiais Seko Fofana. Les protégés de Luca Gotti sont en forme dans cette fin de saison avec deux succès de rang face à la Juve et Cagliari. Assuré du maintien et calé dans le ventre mou de Serie A, l'Udinese veut terminer sur une note positive à domicile.

En face, Lecce a un pied en Serie B. Le club entrainé par Fabio Liverani a perdu des points précieux ce week-end. Revenus au score contre Bologne, les partenaires de Lapadula ont encaissé un but fatidique dans les arrêts de jeu. Avec 4 points de retard à 2 journées de la fin, Lecce a besoin d'un exploit pour se maintenir. Pour cette rencontre, l'Udinese semble avoir les atouts pour enchainer un troisième succès de rang et condamner par la même occasion Lecce.