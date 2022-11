Pronostic Udinese Lecce : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Udinese renoue avec le succès face à Lecce

Sensation du début de saison, l’Udinese est rentrée dans le rang depuis plusieurs semaines. Actuellement, le club du Frioul se trouve en 8position de la Serie A avec 3 points de retard sur le Top 4. Après avoir signé 6 victoires consécutives, l’Udinese reste sur 4 journées sans la moindre victoire. Les partenaires de Delofeu ont aligné des nuls contre l’Atalanta (2-2), la Lazio (0-0) et Cremonese (0-0) pour un revers contre le Torino (1-2). La semaine passée, la formation frioulane s’est contentée de partager les points avec le promu Cremonese (0-0) dans une rencontre où elle a dominé. Dans cette équipe de l’Udinese, on retrouve des éléments intéressants comme le buteur portugais Beto (5 buts), le feu-follet Delofeu (2 buts), les énergiques argentins Perez ou Pereyra.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lecce a été promu cet été après avoir remporté le championnat de Serie B devant Cremonese. Le retour dans l’élite est compliqué pour la formation entraînée par Baroni. Après 12 journées de Serie A, les partenaires de Remi Oudin occupent la 17place avec seulement 2 points d’avance sur le premier relégable. Le week-end dernier, Lecce n’a pas démérité mais s’est incliné contre la Juventus (0-1). Depuis le début de saison, Lecce ne s’est imposé qu’une seule fois face à la Salernitana (1-2). Avec le Brésilien Strefezza et Ceesay, Lecce possède deux attaquants qui ont inscrit 7 des 9 buts de leur équipe. Pour ce premier match de la 13journée de Serie A, l’Udinese pourrait renouer avec la victoire face à une formation de Lecce qui a perdu 3 de ses 4 derniers matchs.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(296€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(350€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Udinese Lecce détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !