Pronostic Udinese Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Des buts entre l’Udinese et la Lazio

Avec seulement 6 points d'avance sur le premier relégable, l'Udinese est concerné par la lutte pour le maintien. Le club frioulan a connu deux bons derniers matchs à l'extérieur avec des succès sur la SPAL (3-0) et la Roma (3-0), mais à domicile, les partenaires de De Paul ont perdu des points importants face à des adversaire directs, faisant un nul face au Genoa (2-2) et une défaite contre la Sampdoria (1-3) le week-end dernier. Sur deux gros matchs à buts à domicile, l'Udinese doit prendre des points pour assurer sa survie. Les hommes de Gotti pourraient profiter de la dynamique actuelle de la Lazio pour le faire.

Luttant pour le titre, la Lazio craque depuis à la reprise. Les hommes d'Inzaghi occupent désormais la troisième place, dépassée par l'Inter, mais aussi à portée de l'Atalanta. Défaits lors des 3 dernières journées par le Milan AC (0-3), Lecce (2-1) et Sassuolo (1-2), les Laziale ont dit adieu à leur espoir de titre. Vainqueur de la Supercoupe d'Italie, la Lazio réussit bien face à l'Udinese avec 7 victoires lors des 7 dernières confrontations. Entre une formation d'Udinese qui joue son maintien, et une Lazio qui veut repartir de l'avant, un match ouvert avec des buts de chaque côté est possible, comme lors de 5 des 6 derniers matchs des Romains.