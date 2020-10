Pronostic Turquie Serbie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations B

Pas de vainqueur entre la Turquie et la Serbie

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Turquie - Serbie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Présente dans le groupe de la France lors des éliminatoires de l’Euro, la Turquie a décroché son ticket pour le mois de juin prochain, en finissant 2derrière les Bleus. Les hommes de Senol Gunes se sont en revanche montrés décevants pour ce début de Ligue des Nations. En effet, la Turquie a été surprise à domicile par la Hongrie (0-1), avant de réagir en allant chercher un nul en Serbie (0-0). Lors de ce rassemblement d'octobre, les partenaires de Calhanoglu ont d’abord disputé une rencontre amicale face à l’Allemagne (3-3) au cours duquel les Turcs sont revenus trois fois au score. Le week-end dernier, la bande à Senol Gunes a réalisé une prestation intéressante en accrochant la Russie (1-1), quart de finaliste du dernier Mondial. Dans un groupe homogène, la Turquie compte 2 points après 3 journées mais pourrait se rapprocher des deux premières places en cas de succès.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Serbie est focalisée sur son dernier match de barrage de rattrapage pour l’Euro. En effet, les Serbes ont terminé à la 3place de leur groupe éliminatoires et n’ont pas pu se qualifier directement pour le prochain championnat d’Europe. Leur bon parcours lors de la 1édition de la Ligue des Nations offre aux Serbes une dernière chance de qualification. En s’imposant en Norvège lors des prolongations, la Serbie s’est offerte une finale face à l’Ecosse. En Ligue des Nations, les partenaires de Mitrovic sont mal partis avec deux défaites face à la Russie (3-1) et la Hongrie (0-1), pour un nul face à la Turquie (0-0). Pour cette rencontre, les deux formations qui n'ont toujours pas gagné dans cette poule pourraient se neutraliser et se quitter sur un nul, comme lors des 3 dernières rencontres de la Turquie.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Turquie Serbie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !