Pronostic Turquie Russie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La Turquie tient tête à la Russie

La Turquie accueille la Russie dans le cadre de la 5journée de Ligue des Nations. Cette opposition concerne le groupe 3 en Ligue B. Les Turcs, après 4 journées, occupent la troisième place du groupe avec 3 points au compteur. La sélection de Senol Gunes a perdu d'entrée à domicile face à la Hongrie (0-1), avant d'aligner trois rencontres de parité face à la Serbie (0-0, 2-2) et la Russie (1-1) lors du match aller. En milieu de semaine, la Turquie a livré une rencontre spectaculaire face à la Croatie (3-3). Pour ce match, Gunes avait aligné une équipe remaniée. Pour ce choc face à la Russie, le sélectionneur turc devrait s'appuyer sur Calhanoglu, Soyuncu, Demiral et sur les Lillois Yilmaz, Yazici et Celik, en grande forme actuellement.

De son côté, la sélection russe surfait jusqu'à présent sur sa très belle Coupe du Monde organisée sur ses terres. Les hommes de Cherchesov ont réussi une excellente campagne de qualification pour l'Euro en terminant à la 2place derrière la Belgique. Première de son groupe de Ligue des Nations, la Russie s'est tout d'abord imposée face à la Serbie (3-1) et la Hongrie (2-3). Mais lors des deux derniers matchs du mois d'octobre, les Russes ont partagé les points avec la Turquie et la Hongrie et en amical jeudi ils ont été incapables de battre la modeste Moldavie (0-0), enchaînant son 4match sans victoire. Pour ce rassemblement, Cherchesov est privé de trois de ses meilleurs joueurs : le Monégasque Golovin (en phase de reprise), Dzyuba (problème extra-sportif) et de Smolov, mais aussi des latéraux Smolnikov et Mario Fernandes et de son gardien Shunin. Pour cette rencontre, une sélection turque en plein renouveau pourrait accrocher cette Russie qui semble un peu moins bien et diminué.