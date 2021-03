Pronostic Turquie Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Les Pays-Bas se sortent du piège en Turquie

Présente en France en 2016 pour l'Euro, la Turquie n'était pas parvenue à sortir de la phase de groupe. La sélection turque a ensuite raté la qualification pour le Mondial 2018 en finissant en 4position d'un groupe dominé par l'Islande et la Croatie. En revanche, les hommes de Senol Gunes se sont repris en se qualifiant pour le prochain championnat d'Europe en terminant 2d'un groupe remporté par la France. Sur leur parcours, les Turcs sont restés invaincus face aux Bleus champions du Monde avec une victoire en Turquie et un nul au Stade de France. La dernière campagne de Ligue des Nations a en revanche été décevante avec la dernière place d'un groupe où l'on retrouvait la Hongrie, la Russie et la Serbie. La sélection turque est un mélange de joueurs expérimentés comme le Lillois Burak Yilmaz ou le Milanais Calhanoglu, mais aussi des jeunes pépites comme Yazici, Demiral et Ozan Kabak. La sélection turque doit retrouver son allant car elle reste seulement sur deux succès lors des 11 dernières rencontres, face à Andorre et la Russie.

En face, les Pays-Bas ont raté les deux derniers grands événements majeurs à savoir, l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. La sélection batave est repartie de zéro, en s'appuyant sur la génération des Van Dijk, Wijnaldum ou Depay, avec celle des Van de Beek, De Jong ou De Ligt. D'abord entrainés par Koeman, les Pays-Bas ont réussi à se qualifier pour la phase finale de la première édition de la Ligue des Nations, où ils ont été battus par le Portugal en finale. Sur leur lancée, les Oranje se sont qualifiés pour le prochain Euro en terminant 2de leur groupe derrière l'Allemagne. Les Néerlandais avaient ensuite connu un trou d'air suite au départ de Koeman au Barca, la reprise provisoire par Lodeweges et l'arrivée de Frank De Boer, le nouveau sélectionneur. Les Bataves ont fini leur campagne de Ligue des Nations sur de bonnes notes avec des succès sur la Bosnie et la Pologne. Malgré un Van Dijk absent et douteux pour le prochain Euro, le groupe néerlandais peut se reposer sur les Depay, de Ligt, Wijnaldum, De Jong, Klaasen ou Blind. Les Pays-Bas devraient profiter de leur dynamique pour s'imposer en Turquie, face à une sélection locale pas au mieux lors des dernières rencontres.