Pronostic Turquie Monténégro : Analyse cote et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Turquie oublie son Euro face au Monténégro

Auteur d'une excellente campagne de qualification pour l'Euro 2020, au cours de laquelle elle avait notamment résisté aux Champions du Monde français, la Turquie est en revanche passée au travers cet été. En effet, les Turcs ont perdu leurs trois rencontres face à l'Italie (0-3), le Pays de Galles (0-2) et la Suisse (3-1). Pourtant, les mois précédents l'Euro, la sélection turque avait réalisé de très belles prestations lors du début de ces qualifications pour le Mondial 2022 avec des succès sur les Pays Bas (4-2) et la Norvège (0-3). En revanche, les partenaires de Burak Yilmaz avaient été surpris par la Lettonie (3-3), alors que les Turcs avaient le match en main (3-1). Pour ce rassemblement, le sélectionneur Senol Gunes a convoqué plusieurs joueurs évoluant en Ligue 1 avec les lillois Celik, Yazici et Yilmaz, le Marseillais Under et le désormais ancien Havrais Meras. Ces éléments seront accompagnés par les cadres Demiral, Soyuncu et Calhanoglu au sein d'un groupe rempli de qualités. De son côté, le Monténégro est une modeste sélection qui occupe la 67place au classement FIFA. Absente du dernier Euro, la sélection monténégrine est dans le coup lors de ces qualifications pour le Mondial 2022 avec une 3place derrière la Turquie et les Pays Bas, et un seul point de retard sur le leader turc. En effet, les Monténégrins se sont imposés en Lettonie (1-2) et face à Gibraltar (4-1), pour une courte défaite à domicile face à la Norvège (0-1). Prépondérant dans les bons résultats de sa sélection, Stefan Jovetic (3 buts) est absent de ce rassemblement suite à une énième blessure. A domicile, la Turquie devrait s'imposer face à un Monténégro privé de son capitaine dans une rencontre avec plus d'un but au vu des scores des premiers matchs de qualification.