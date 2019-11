Pronostic Turquie Islande : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

La Turquie décroche son ticket pour l’Euro face à l’Islande

Cette 9journée des qualifications à l'Euro 2020 pourrait être décisive dans le groupe H. Un nul de la Turquie face aux Islandais assurerait aux hommes de Senol Gunes une place pour le prochain championnat d'Europe. Les Turcs sont actuellement premiers de leur groupe, à égalité avec la France. La bande à Gunes a ramené un bon point du Stade de France lors de la précédente journée (1-1) et est en situation idéale avant ce match. Les partenaires de Calhanoglu se sont montrés très performants à domicile avec 4 victoires en autant de matchs, avec surtout 0 but encaissé. Si les Turcs ont dû lutter pour s'imposer face à l'Albanie (1-0) et Andorre (1-0) avec des buts dans les dernières minutes, ils ont remporté tous leurs matchs des éliminatoires joués devant leur bouillant public.

Présents lors des 2 dernières grandes compétitions (Euro 2016 et Mondial 2018), les Vikings sont en ballottage très défavorable avant ce match. Leur mission est simple : s'imposer en Turquie. En effet, un nul qualifierait la Turquie et dans le même temps, la France reçoit la modeste Moldavie et devrait également faire le job. Les Islandais sont au pied du mur et doivent réussir une grande performance pour s'en sortir. Performants lors des dernières compétitions, les Islandais ont perdu de leur superbe lors de ces qualifications comme en attestent les défaites concédées en septembre et octobre, respectivement face à l'Albanie et la France. A domicile, la Turquie devrait accrocher au moins nul et par conséquent se qualifier pour l'Euro.