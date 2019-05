Pronostic Turquie Grèce : Analyse, prono et cotes du match amical international

La Turquie veut dominer la Grèce

Ce jeudi soir, la Turquie reçoit, à Antalya, la Grèce en amical. Après avoir manqué la qualification pour la Coupe du Monde 2018, les Turcs ont terminé au 3ème et dernier rang du groupe 2 de la Ligue B de la Ligue des Nations derrière la Suède et la Russie, soit 2 nations qui ont bien figuré au dernier Mondial. En mars, les partenaires du meneur de jeu Hakan Calhanoglu ont parfaitement débuté leur campagne de qualification pour l'Euro 2020 en s'imposant en Albanie (2-0) et contre la Moldavie (4-0). Pour ce rassemblement, la sélection devra composer avec les absences du gardien n°1 Volkan et de l'expérimenté défenseur Gonul. En revanche, les tauliers Soyuncu, Ali Kaldrim, Ozyakup, Calhanoglou, Cengiz Under, Cenk Tosun et Burak Yilmaz sont tous bien présents.

Absente des 2 dernières compétitions internationales (Euro 2016 et Coupe du Monde 2018), la Grèce connaît des difficultés à bien figurer depuis quelques temps et cela s'est vérifié durant la Ligue des Nations. En effet, les Hellènes ont terminé à une décevante 3ème place dans le groupe 2 de la Ligue C de la Ligue des Nations, devancés par les modestes sélections finlandaise et hongroise. Le sélectionneur grec est en plus privé de 3 éléments majeurs pour cette rencontre : le gardien n°1 Karnezis, le meilleur buteur Mitroglou (blessés) et le capitaine Sokratis (en finale de C3). La Grèce compte quelques cadres dans son effectif comme Manolas, Fortounis mais se présente avec un groupe relativement jeune et pas moins de 15 éléments comptant moins de 10 sélections. Devant ses supporters, la Turquie aura à cœur de dominer la Grèce ce jeudi soir.