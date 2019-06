Pronostic Turquie France : Analyse, prono et cotes du match des Bleus + 10€ offerts sans dépôt pour parier GRATOS

10 offerts sans dépôt pour parier sur Turquie - France

Nos paris sur Turquie - France

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Les Bleus sont solides

La Turquie est en forme

DD seulement privé de Kanté

Les compos probables :

La France peut prendre les devants

Champions du Monde en Russie, les Bleus n'ont pas réussi à se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Nations, devancés par les Pays-Bas. Néanmoins, la bande à Deschamps a remis le bleu de chauffe, remportant ses deux matchs de qualification face à la Moldavie (1-4) et face à l'Islande (4-0). Vendredi dernier à la Beaujoire, les Bleus ont montré de bonnes choses contre une modeste formation de la Bolivie (2-0). Lors de ces 3 rencontres, la performance collective a été très solide mais un homme a su se distinguer : Antoine Griezmann. L'attaquant français a fait étalage de tout son talent avec un but et une passe décisive à chaque fois sur chaque rencontre. Grizou, en quête d'un nouveau club, veut briller pour finir de convaincre les grosses cylindrées. Souvent décisif dans les grandes affiches, Griezmann est attendu.La Turquie rêve de faire tomber les Champions du monde. Les hommes de Senol Gunes sont en pleine forme et ont remporté leurs 4 derniers matchs : en Albanie (2-0), contre la Moldavie (4-0) et en amical face à la Grèce (2-1) et l'Ouzbekistan (2-0). Ces résultats atténuent les tristes performances de leur campagne de Ligue des Nations où les Turcs ont été relégués en Ligue C. Pour vaincre les Bleus, les Turcs comptent sur le soutien de leur bouillant public, le match se jouant au stade de Konyaspor. Le groupe turc allie des joueurs d'expérience comme Emre Belozoglu et des jeunes pépites comme l'ailier romain Cengiz Under. Malgré la dynamique positive actuelle, les Turcs ont récemment failli à domicile face aux grosses cylindrées (2 nuls contre l'Ukraine et la Bosnie, 2 défaites face à la Russie et la Suède).L'Equipe de France se présente en Turquie avec ses tauliers : Lloris, Varane, Umtiti, Matuidi, Pogba, Giroud, Griezmann et Mbappé. Le Parisien, blessé en cours de jeu contre la Bolivie, devrait pouvoir tenir sa place. Les seules absence majeures sont celle de Lucas Hernandez et Ngolo Kanté qui devraient être suppléés respectivement par Lucas Digne et Tanguy Ndombelé. Face à la Bolivie, Thomas Lemar a marqué des points aux yeux de DD et pourrait rentrer en cours de match. Du côté de la Turquie, le sélectionneur Günes s'appuie notamment sur Cenk Tosun, Cengiz Under, Calhanoglou et n'hésite pas à faire appel aux 38 printemps de Belozoglu.Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Digne – Ndombelé, Pogba – Mbappe, Griezmann, Matuidi - Giroud.Gunok – Celik, Demiral, Ayhan, Kaldirim – Turuc, Tekdemir, Tokoz – Tosun, Yilmaz, Calhanoglou.La marque de fabrique de Didier Deschamps est de bâtir des équipe solides et pragmatiques, capable de faire mal dès qu'elle le peut. Les Bleus arrivent en Turquie avec l'intention de s'imposer et de prendre seuls les commandes du groupe. Avec un seul but encaissé lors des 4 dernières rencontres, la France a une défense capable de résister à la pression turque. A égalité avec les Turcs avant cette rencontre, la France voudra prendre les rênes du groupe seule, pourquoi pas avec un nouveau but de Griezmann.