Pronostic Turquie Ecosse : Analyse, cotes et prono du match amical

Un score de parité entre deux déçus

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Turquie - Ecosse :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Absente de toutes les Coupes du Monde depuis 2002, la Turquie va à nouveau manquer l'édition 2022 qui débute dimanche. Les partenaires de Hakan Calhanoglu ne sont pas passés loin de la qualification pour autant. Qualifiés pour les barrages de la zone Europe, ils ont chuté sans démériter au Portugal après avoir manqué l'égalisation sur penalty par Burak Yilmaz en fin de rencontre (3-1). Suite à cette déception, la sélection a opéré un virage en intégrant des jeunes pousses. Engagés dans le groupe 1 de la Ligue des Nations C, les hommes de Stefan Kuntz se sont adjugés la 1ère place du classement et donc la promotion à l'échelon supérieur. Intraitables pour commencer en juin (4 victoires), ils ont moins bien figuré en septembre avec nul contre le Luxembourg (3-3) et une défaite aux Iles Féroé (2-1) mais la 1ère place était déjà quasiment acquise.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Ecosse n'est également pas parvenue à valider son ticket pour le Qatar. 2ème de son groupe de qualification malgré de belles prestations, la sélection britannique a ensuite perdu, malgré le soutien de ses fans, contre l'Ukraine en barrage (1-3). Cette rencontre disputée en juin constitue une grosse déception pour l'Ecosse qui n'a plus goûté aux joies d'un Mondial depuis 1998. Tournés vers l'avenir, les partenaires d'Andrew Robertson ont dominé leur poule de Ligue des Nations B en juin et septembre dernier. Avec un bilan de 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite, ils ont devancé l'Ukraine, l'Irlande et l'Arménie et ont ainsi composté leur billet pour la Ligue des Nations A. Ce mercredi, l'Ecosse semble capable de gérer le public hostile pour faire match nul face à une sélection turque rajeunie.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Turquie Ecosse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !