Pronostic Turquie Croatie : Analyse, prono et cotes du match amical international

Des buts de chaque côté entre Turquie et Croatie

Pour débuter cette coupure internationale, la Turquie affronte la Croatie en amical. Absents du dernier mondial, les Turcs se sont repris lors des derniers éliminatoires de l'Euro. Deuxième d'un groupe dominé par la France, la Turquie a validé sa place pour le championnat d'Europe du mois de juin prochain. Dans cette nouvelle Ligue des Nations, les hommes de Senol Gunes ont débuté par une défaite face à la Hongrie avant de signer trois nuls consécutifs face à la Serbie (aller et retour) et en Russie. Troisième de son groupe, la Turquie sera opposée au leader ce week-end, la Russie. Dans cette sélection, on retrouve les 3 Lillois, Yilmaz, Celik et Yazici. En pleine forme avec le LOSC, les trois internationaux arrivent avec le plein de confiance. La sélection turque a montré de bonnes choses lors des derniers mois, notamment face aux champions du Monde français (victoire 2-0 en Turquie et nul 1-1 en France) et lors du dernier rassemblement avec un nul prolifique en Allemagne (3-3). De son côté, la Croatie a également validé son ticket pour le prochain championnat d'Europe en remportant son groupe devant le Pays de Galles. La sélection au damier est en reconstruction puisque plusieurs de ses cadres ont décidé d'arrêter leur carrière internationale suite à la défaite en finale de la Coupe du Monde. En ligue des Nations, la Croatie occupe la troisième place de son groupe, loin derrière le Portugal et la France. Les Croates ont récemment perdu leur double confrontation face aux Français (4-2 et 2-1). Le renouveau croate passe certainement par Nikola Vlasic, très bon lors de ses dernières sorties. Le petit frère de Blanka Vlasic avait été excellent face aux Bleus et contre la Suède lors de la dernière coupure internationale. A ses côtés, on retrouve deux éléments de Ligue 1, Bradaric de Lille et Basic de Bordeaux. Comme lors des trois dernières rencontres disputées par ces deux sélections, on devrait voir des buts de chaque côté.