Pronostic Tunisie Nigeria : Analyse, prono et cotes de la petite finale de la CAN 2019

Le Nigeria ravit la 3ème place à la Tunisie

Demi-finaliste malheureuse de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie n'a pourtant pas ébloui les observateurs cet été. Incapables de s'imposer durant la phase de poules, les Aigles de Carthage ont été tenus en échec par l'Angola (1-1), le Mali (1-1) et la Mauritanie (0-0). En 8ème de finale, ils sont venus à bout du Ghana à l'issue de la séance de tirs au but (1-1). Ce n'est qu'en quart de finale que l'équipe a remporté son 1er match dans la compétition, contre Madagascar (3-0). Présents dans le dernier carré, les hommes d'Alain Giresse se sont finalement logiquement inclinés, après prolongation, contre le Sénégal dimanche dernier (0-1).

En face, le Nigeria a davantage convaincu que son adversaire du jour dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Présents dans le groupe B, les Super Eagles ont très bien débuté la compétition en remportant leurs 2 premiers matchs disputés face au Burundi (1-0) et à la Guinée (1-0). Lors de la 3ème journée, ils ont en revanche été surpris par Madagascar (0-2). Lors des matchs à élimination directe, les partenaires d'Alex Iwobi ont écarté le tenant du titre camerounais (3-2) avant de se défaire de l'Afrique du Sud (2-1). Opposés à l'Algérie, l'équipe la plus impressionnante depuis le début de la compétition, en demi-finale, ils n'ont pas démérité mais ils ont finalement chuté suite à un but encaissé à l'ultime seconde du temps additionnel (1-2). Pour cette rencontre pour la 3ème place, les sélectionneurs pourraient être tentés d'opérer un turn-over. Disposant d'un effectif supérieur, le Nigeria semble avoir les atouts pour monter sur le podium de cette CAN.