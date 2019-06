Pronostic Tunisie Mali : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Défaite interdite pour la Tunisie face au Mali !

Premiers de leur groupe de qualification et auteurs d’une excellente préparation, les Tunisiens arrivaient en Égypte avec une confiance optimale. La sélection d'Alain Giresse a cependant livré une piètre performance face à l’Angola, qui a largement mérité le partage des points (match nul 1-1). Les Aigles de Carthage avaient pourtant bien débuté avec une action menée par les 3 joueurs "made in Ligue 1" Shkiri, Khazri et Sliti, qui a vu ce dernier être déséquilibré et obtenir un penalty. Yusuf Msakni, grand absent du Mondial russe et capitaine des Aigles, a converti le tir au but. Les Angolais sont ensuite revenus progressivement dans le match et ont profité d’une erreur du portier tunisien Ben Mustapha pour égaliser. Les hommes de Giresse se doivent de réagir face à une formation malienne qui a parfaitement débuté.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De leur côté, les Maliens ont largement pris le dessus sur la Mauritanie (4-1), l'équipe a priori la plus faible de ce groupe sur le papier. Cette première réussie a donné énormément de confiance aux partenaires de Marega qui avaient pourtant livré des matchs de préparation moyens (nul contre le Cameroun, défaites face à l'Algérie et au Sénégal). Néanmoins pour cette affiche du groupe E, le Mali pourrait devoir concéder le nul face à une Tunisie revancharde et qui doit absolument prendre des points sur cette rencontre.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(147€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tunisie - Mali encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !