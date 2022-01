Pronostic Tunisie Mali : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

La Tunisie part du bon pied face au Mali

Le match entre la Tunisie et le Mali dans le groupe F est le choc de la Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi. Les Aigles de Carthage faisaient partie des formations qui avaient représenté l'Afrique lors du Mondial 2018 en Russie. Tombé dans un groupe relevé avec l'Angleterre et la Belgique, les Tunisiens s'étaient contentés de la 3place, devant le Panama. Dernièrement, la sélection tunisienne remaniée s'est hissée en finale de la Coupe Arabe où elle s'est seulement inclinée face à l'Algérie, championne d'Afrique en titre. Les partenaires de Wahbi Khazri joueront leur qualification pour le Mondial 2022 lors d'un dernier barrage puisqu'ils ont remporté leur groupe devant la Guinée Equatoriale. La Tunisie n'a connu aucun problème pour se qualifier pour cette CAN en réalisant quasiment un parcours parfait (5 victoires, 1 nul) dans son groupe de qualification. Dans cette sélection, on retrouve évidemment le Stéphanois Khazri, mais aussi plusieurs connaissances de la Ligue 1 avec Khaoui de Clermont, Bronn du FC Metz ou Touzhgar de Troyes. En revanche, le sélectionneur des Aigles de Carthage ne pourra pas compter sur son capitaine Msakni, mais aussi sur Jaziri et la pépite Mejbri, tous positifs à la Covid.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Mali arrive au Cameroun avec beaucoup d'ambitions. En effet, les Aigles viennent de se qualifier pour les barrages la Coupe du Monde 2022. Les Maliens ont réalisé une très bonne campagne éliminatoires avec 5 succès pour un seul match nul dans sa poule du 2tour. La dernière défaite de la sélection malienne remonte au mois de juin et à un amical contre … la Tunisie (1-0). Dans cette sélection, on retrouve plusieurs joueurs de Ligue 1 avec Hamari Traoré de Rennes, Kouyate de Metz, Doumbia de Reims, Coulibaly de Nantes, ou Touré du Stade de Reims. En forme, le Mali avait également atteint la finale du Championnat des nations africaines face au Maroc. Pour son entrée en lice, la Tunisie, outsider pour le titre devrait au moins accrocher le match nul face au Mali.