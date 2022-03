Pronostic Tunisie Mali : Analyse, cotes et prono du barrage retour pour la Coupe du Monde 2022

La Tunisie tient bon face au Mali

Présente en Russie en 2018, la Tunisie était tombée dans un groupe très relevé avec la Belgique et l'Angleterre. Les Aigles de Carthage n'avaient pas réussi à sortir de la phase de groupe. Solide lors de la phase de poule de ces éliminatoires pour le Mondial 2022, la Tunisie a dominé son groupe devançant la Guinée Equatoriale, la Zambie et la Mauritanie. Au match aller de ce barrage, disputé à Bamako, les Tunisiens ont pris une option pour la qualification en disposant du Mali (1-0) grâce à un but contre son camp de Sissako. Bien placée, la Tunisie doit confirmer lors de ce match retour à Radés. Ces derniers mois, les Aigles de Carthage ont chuté en quart de finale de la CAN face à leur bête noire, le Burkina Faso. Au niveau de l'effectif, la Tunisie déplore des absences importantes puisque Khazri et Bronn sont forfaits. En revanche, l'excellent Msakni est présent tout comme Sliti, ou Maaloul.

En face, le Mali s'est fait sortir dès les 8de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par la Guinée Equatoriale après avoir réalisé une très bonne phase de groupe. Pour atteindre ces barrages pour le Mondial 2022, les Aigles ont réalisé quasiment un parcours parfait avec 5 victoires et 1 nul. En revanche, les Maliens ont connu une désillusion à l'aller en s'inclinant face à la Tunisie dans une rencontre serrée avec peu d'opportunités (un seul tir cadré pour les 2 équipes). Lors de cette rencontre, le défenseur du Standard de Liège, Moussa Sissako a connu un calvaire en marquant contre son camp et en se faisant expulser. Pour tenter de renverser la Tunisie, le Mali devrait s'appuyer sur les Bissouma, Koné, Traoré, Kouyaté ou Doucouré, mais devant son public, la Tunisie devrait encore se montrer solide pour contenir le Mali.