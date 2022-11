Pronostic Tunisie Australie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

100€ offerts en CASH pour parier sur notre pronostic Tunisie - Australie

Nos pronostics pour Tunisie - Australie

La Tunisie a un coup à jouer

L’Australie encore trop tendre

Du changement à prévoir des 2 côtés

Les compos probables pour Tunisie - Australie :

La Tunisie se replace

Tombée face à deux redoutables adversaires en 2018 avec la Belgique (3e) et l'Angleterre (4e), la Tunisie n'avait pas réussi à sortir de son groupe. Malgré cette désillusion, les Aigles de Carthage ont emmagasiné de l'expérience qui pourrait leur être utile lors de cette nouvelle édition. Leur prestation du 1er match face au Danemark lors de ce Mondial a par ailleurs été très encourageante. Dans une partie rythmée, les Tunisiens se sont procurés les opportunités les plus dangereuses en première période avec un Jebali malheureux à la finition. Malmenés dans la 2e partie de la rencontre, les Aigles de Carthage ont su résister pour prendre un point précieux (0-0). Cette opposition face à l'Australie, qui parait être la plus modeste formation du groupe, est l'occasion de décrocher un succès avant la dernière opposition contre la France. Pour décrocher sa place pour cette Coupe du Monde, la Tunisie a disputé un barrage cadenassé face au Mali qui s'est joué à l'aller à Bamako avec le seul but des 180 minutes inscrit par un malien contre son camp. Les progrès tunisiens ont été entrevus lors de la victoire dans la Kirin Cup après avoir successivement dominé le Chili et le Japon.Troisième de son groupe des éliminatoires derrière l'Arabie Saoudite et le Japon, l'Australie a été contrainte de disputer un barrage face au Pérou, 5e de la zone Amsud. Cette confrontation décisive s'est jouée sur un coup de poker tenté par le sélectionneur australien Arnold qui a fait entrer Redmayne, gardien spécialiste de ce type d'exercice. Le portier des Socceroos a réalisé la parade décisive qui a envoyé son équipe au Qatar. Pour leur entrée en lice dans ce Mondial, les Australiens ont réussi leur entame de match face aux Bleus et ont même pris les commandes grâce à une réalisation de Goodwin. Après avoir tenu 25 minutes, les Australiens se sont écroulés dès qu'ils ont encaissé le premier but français (1-4). Malgré une réaction d'orgueil juste avant la pause avec une tête d'Irvine sur le poteau d'Hugo Lloris, les Australiens n'ont pas tenu la comparaison dans la dernière partie de match face à une équipe de France très entreprenante.Très présent sur le front de l'attaque, Jebali a cependant manqué de justesse dans le dernier geste. Très fort dans ce domaine, Wahbi Khazri pourrait retrouver une place sur le front de l'attaque pour apporter toute son expérience et sa précision sur coups de pieds arrêtés. Impressionnant d'activité au milieu de terrain, Laïdouni devrait épauler l'ancien montpelliérain Skhiri. Véritables cadres de cette formation, Msakni, Bronn ou encore Meriah devraient enchainer contre l'Australie.En face, l'Australie s'est beaucoup dépensé contre la France ce qui pourrait pousser Arnold à faire quelques changements. Auteur d'une superbe entame de match, Mooy avait fait du mal aux français dans l'entrejeu avec ses diagonales et devrait dicter le tempo de son équipe. Le joueur du Celtic devrait poursuivre dans son rôle avec le très actif Irvine à ses côtés.: Dahmen - Bronn, Meriah, Talbi - Dräger, Skhiri, Laïdouni, Abdi - Ben Slimane, Jebali (ou Khazri), Msakni.: Ryan - Behich, Rowels, Souttar, Atkinson - Irvine, Mooy, McGree - Goodwin, Duke, Leckie.En tenant tête à une sélection du Danemark qui restait sur une excellente série de résultats, la Tunisie a montré qu'elle pouvait jouer les trouble-fêtes dans ce groupe. Face à une Australie qui semble être l'adversaire le plus modeste du groupe, les Aigles de Carthage devraient s'appuyer sur leur dynamisme pour s'imposer dans ce match très important dans l'optique de la qualification pour les 8e de finale. Meilleur buteur du championnat qatari avec son club, Msakni pourrait ouvrir son compteur dans cette Coupe du Monde 2022.