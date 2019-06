Pronostic Tunisie Angola : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

La Tunisie se lance face à l’Angola !

Quart de finaliste de la dernière CAN et qualifiée pour le Mondial en Russie, la Tunisie est en plein renouveau après des années difficiles. Tombés dans un groupe relevé lors de la Coupe du Monde en Russie avec l'Angleterre et la Belgique, les Aigles de Carthage n'ont pas été en mesure de passer la phase de poules. Arrivé à la tête de la sélection en décembre 2018, Alain Giresse a objectif de remporter le titre en Egypte, sélection qu'elle a devancé lors des éliminatoires. Pour se qualifier, les partenaires d'Anice Badri ont terminé premiers de leur groupe devant l'Egypte. Dans les rangs tunisiens, on retrouve des joueurs de Ligue 1 comme Wahbi Khazri, Bassem Srarfi, Sliti ou encore Skhiri. Blessé juste avant le mondial, le milieu cadre Msakni sera cette fois bien du voyage. Les Aigles de Carthage défient l'Angola pour leur premier match, ce lundi. Comme la Tunisie, les Antilopes Noires ont fini premiers de leur groupe éliminatoires mais celui-ci était plutôt faible puisqu'il comprenait la Mauritanie, le Burkina Faso et le Bostwana. Le joueur majeur de cette formation est le défenseur lazial Bastos, roc de l'arrière-garde angolaise. En pleine forme, les Tunisiens peuvent s'imposer face à l'Angola.