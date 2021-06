Pronostic Tunisie Algérie : Analyse, cotes et prono du match amical

Des buts pour la Tunisie et l’Algérie

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Tunisie - Algérie chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteure de bons résultats ces derniers temps, la Tunisie fait partie des « cadors » du championnat africain. Présents à la Coupe du Monde 2018, les Aigles de Carthage ne sont pas parvenus à s’extraire de leur groupe. Un an plus tard, ils ont réalisé une bonne Coupe d’Afrique des Nations en atteignant le dernier carré, battus à l’issue des prolongations par le Sénégal. a Tunisie n’est pas parvenue à s’extraire de son groupe. Depuis, les partenaires de Wahbi Khazri n’ont eu aucun mal à se qualifier pour la prochaine CAN qui se déroulera en 2022. Présents dans le groupe J, ils ont terminé, avec un très bon bilan de 5 victoires et 1 match nul, en tête du classement, devant la Guinée Equatoriale, la Tanzanie et la Libye. Samedi dernier, la Tunisie a confirmé ses bonnes dispositions actuelles en remportant, à domicile, un match amical disputé contre le Congo (1-0). Lors de ses 10 derniers matchs, la sélection a, à chaque fois, trouvé le chemin des filets.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Algérie est très certainement l’équipe qui dispose du meilleur effectif de tout le continent africain. La non qualification pour le Mondial 2018 a sonné comme une véritable contre-performance. Néanmoins, les hommes de Djamel Belmadi ont bien réagi depuis en remportant la Coupe d’Afrique des Nations 2019, la 1ère depuis 1990. Sur leur lancée, ils ont facilement dominé, avec 14 points pris sur 18 possibles, leur groupe de qualification pour la prochaine CAN au sein duquel figuraient le Zimbabwe, la Zambie et le Botswana. Avant d’affronter la Tunisie à Radès ce vendredi soir, l’Algérie a montré de belles choses en battant la Mauritanie (4-1) et le Mali (1-0) en amical. La sélection est composée d’éléments offensifs de 1er plan avec notamment le très influent ailier de Manchester City Riyad Mahrez. Au vu de la bonne forme des 2 équipes, la Tunisie et l’Algérie peuvent se livrer une belle bataille ce vendredi soir avec des buts de part et d’autre.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tunisie Algérie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !