Pronostic Troyes Valenciennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Troyes sur sa lancée face à Valenciennes

Profitez de 120€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes - Valenciennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La lutte est féroce en Ligue 2 pour la montée dans l’élite puisque les 4 premiers sont séparés par seulement deux points. Le week-end dernier, Troyes a réussi une très belle opération et a relancé la bataille en s’imposant chez le leader lorientais (1-0). Ce succès a replacé idéalement les hommes de Batlles. Les Troyens ont connu deux revers surprenants lors des 9e et 10e journées face à des formations luttant pour le maintien : Orléans et le Paris FC. Les joueurs de l’Aube se sont repris face au Mans et donc à Lorient, et espèrent faire la passe de "Troyes" face à Valenciennes.chezen misant sur ce match (BONUS à durée LIMITÉE)⇒ ⇒⇐ ⇐La mission ne sera pas simple face à une formation nordiste très difficile à manœuvrer. Faible offensivement, Valenciennes dispose en revanche de la meilleure défense de L2 (8 buts encaissés). Les Valenciennois ont fait partie des équipes barragistes plusieurs journées mais ont progressivement reculé. Incapables de gagner le mondre match depuis 6 journées, le VAFC reste sur 2 défaites et 2 nuls. Pour cette rencontre, nous voyons des Troyens en confiance, trouver la faille face aux Nordistes et confirmer leurs ambitions de montée dans l’élite.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 120€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Valenciennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !