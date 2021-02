Pronostic Troyes Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse réagit à Troyes

Battus en milieu de semaine, les deux premiers de Ligue 2, Troyes et Toulouse, s'affrontent ce samedi au stade de l'Aube. Troyens et Toulousains se sont inclinés en milieu de semaine face à deux poursuivants, le Clermont Foot et Auxerre. L'ESTAC est certainement l'équipe la plus régulière du championnat depuis le départ de la saison, et occupe logiquement la place de leader. Le club troyen possède l'expérience des play-offs depuis plusieurs années mais veut cette fois monter directement via le Top 2. En milieu de semaine, les hommes de Laurent Batlles, malgré leur habituelle possession de balle outrancière, se sont inclinés au Gabriel-Montpied face à une formation clermontoise très performante (1-2). A domicile, le club troyen est invaincu depuis le départ de saison, avec 9 victoires pour 2 nuls. Seuls Chambly et Valenciennes sont repartis su stade de l'Aube avec un point.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Toulouse a effectué une très belle remontée au classement. En effet, mal parti lors du début du championnat, le TFC pointe désormais à la seconde place, à deux points du leader troyen. Le week-end passé, les hommes de Patrice Garande avaient réalisé une très bonne prestation face au Clermont Foot au Stadium (3-2). Victimes d'un relâchement coupable, les Toulousains se sont inclinés à l'Abbé-Deschamps face à une formation auxerroise solide à domicile (3-1). Cette défaite est seulement la seconde lors des 21 dernières journées. Désireux de se relever et quasiment imbattable depuis son début de saison raté, Toulouse semble en mesure de prendre au moins un point à Troyes.