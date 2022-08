Pronostic Troyes Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse peut faire un coup à Troyes

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes Toulouse :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la première fois depuis de nombreuses années, Troyes est parvenu à conserver sa place dans l'élite l'année suivant sa montée. Il s'agit d'un petit exploit pour cette équipe qui avait systématiquement été reléguée lors de ses 5 derniers passages en Ligue 1. Cependant, malgré cette bonne performance, l'ESTAC n'aura pas le loisir de se relâcher cette saison, encore moins lorsque l'on sait que ce seront 4 équipes qui devront prendre l'ascenseur vers la Ligue 2 au printemps prochain. Et les motifs d'inquiétude sont assez nombreux pour cette équipe qui a collectionné les défaites lors de sa préparation estivale. Loin d'être en confiance, elle a fini par s'incliner sur la pelouse de Montpellier dimanche dernier, contre une équipe loin également d'avoir convaincu durant l'intersaison (2-3).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Toulouse, de son côté, affiche une très belle dynamique. Relégué il y a 3 saisons maintenant en Ligue 2, ce club a profité de cette mésaventure pour repartir d'une page blanche et se bâtir une très belle équipe qui a remporté le titre de champion de 2division l'an dernier. Les hommes de Philippe Montanier peuvent compter sur les services d'excellents joueurs sur toutes les lignes dont le symbole n'est autre que le meilleur joueur de Ligue 2, Branco van den Boomen, auteur de 12 buts et 21 passes décisives l'an dernier. C'est d'ailleurs le Néerlandais qui a offert à la recrue estivale Dallinga un caviar pour que celui-ci n'ouvre le score dimanche face à Nice lors du très bon match nul des leurs contre les Aiglons (1-1). A priori plus aboutis collectivement, les joueurs du TFC semblent capables de venir chercher les trois points au stade de l'Aube dimanche.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Toulouse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !