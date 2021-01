Pronostic Troyes Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes se sort du piège tendu par Sochaux

La lutte pour la montée bat son plein en Ligue 2, avec notamment un choc important samedi entre Troyes et Sochaux. L'ESTAC occupe actuellement la tête du championnat avec 2 points d'avance sur Toulouse, et 3 sur Grenoble, troisième. De la 1à la 5place, les équipes sont seulement séparées par 5 points, la moindre contre-performance coûte chère. Les hommes de Laurent Batlles se montrent réguliers depuis le départ de cette saison, avec notamment une seule défaite lors des 15 dernières journées. Les Troyens, battus à Grenoble pour leur dernier match en 2020, se sont repris à domicile face à Châteauroux (2-0). En revanche, Troyes a concédé un nul décevant sur la pelouse de Dunkerque (0-0), tout juste promu. Laurent Battles s'attend à une rencontre compliquée face à une formation sochalienne qui pourrait se rapprocher des barrages en cas de succès dans l'Aube. En effet, le club doubiste est sur une excellente dynamique de 8 journées sans la moindre défaite. Sochaux fait partie de ce groupe d'équipes avec Troyes, Toulouse et Clermont à n'avoir perdu qu'à 3 reprises depuis le début de saison. Les Lionceaux accumulent, en revanche, les matchs nuls (10 sur 19 journées), dont le dernier à Bonal face à Clermont le week-end passé. Hormis un passage compliqué entre la 8et la 11journée, les hommes d'Omar Daf se montrent cohérents et difficiles à bouger. Vainqueur de ses 9 matchs à domicile cette saison en Ligue 2 (pour 2 nuls), Troyes compte bien se sortir du piège sochalien, pour d'une part, consolider sa première place et de l'autre éloigner un candidat aux barrages.