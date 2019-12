Pronostic Troyes Rodez : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Troyes enchaîne face à Rodez

L'ESTAC est à l'image de nombreuses formations de Ligue 2, capable de belles prestations mais aussi de contre-performances surprenantes. Le club entraîné par Laurent Batlles a réussi à battre Lens, Lorient ou Sochaux, équipes luttant pour la montée mais s'est aussi incliné face à Orléans, le Paris FC ou Chambly (3 des 4 derniers). A domicile, les rencontres troyennes offrent toujours un vainqueur et l'ESTAC compte bien cette fois faire bonifier le succès obtenu à Sochaux (1-0). Balayé par Chambly (0-4) lors de la dernière réception, Troyes doit une revanche à ses supporters. De plus, le club troyen voit des équipes revenir dans la course aux barrages comme Le Havre, Sochaux, Clermont ou Nancy.

En face, Rodez lutte pour le maintien et réalise une saison correcte pour un promu. Les Ruthéniens ont pour objectif de se maintenir mais se rendent compte de la difficulté de la tâche. Les hommes de Laurent Peyrelade se battent avec leurs forces, mais viennent de perdre leurs 4 derniers matchs de championnat avec à chaque fois un seul but d'écart. Ce week-end, Rodez s'est incliné à domicile face au Havre (1-2). Les Ruthéniens étaient bien partis avec l'ouverture du score précoce d'Ouhafsa mais n'ont pas su tenir. Rodez affronte une nouveau prétendant à la montée et risque de souffrir. Pour ce match, nous voyons Troyes s'imposer et confirmer sa place de barragiste.