Pronostic Troyes Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes se sort du piège Rodez

Barragiste pour la montée en L1 lors des dernières saisons, Troyes confirme lors de cet exercice. L'ESTAC s'est même fixer l'objectif de finir dans les deux premières places pour obtenir une montée directe. Les hommes de Laurent Batlles assument leurs ambitions avec la place de leader de la Ligue 2. Après 24 journées disputées, l'ESTAC compte 2 points d'avance sur Toulouse, son dauphin, et 4 sur Grenoble, 3. Hormis lors de sa défaite en Auvergne face au Clermont Foot (2-1), le club troyen s'est bien sorti d'un calendrier difficile. En effet, les Troyens se sont imposés contre Sochaux (2-1), Auxerre (3-1) et en faisant le nul contre Toulouse (1-1) la semaine passée. Battue par Auxerre en Coupe de France d'entrée en janvier, la bande à Batlles a mis à profit ces quelques jours supplémentaires de récupération pour préparer la venue d'une formation ruthénienne en forme.

En effet, le club aveyronnais est invaincu lors des 10 dernières journées de Ligue 2. Cette bonne passe a permis à Rodez de sortir de la zone rouge et de compter 4 points d'avance sur le premier relégable. La semaine passée, les hommes de Laurent Peyrelade ont signé l'une de leurs plus belles prestations face à une formation clermontoise en course pour les play-offs. Largement dominé, le club aveyronnais s'est montré très efficace sur coups de pied arrêtés pour s'imposer (2-0). En revanche, Rodez a subi la loi du Stade Brestois en Coupe de France mercredi (2-1). Les Ruthénois veulent conserver leur dynamique en championnat et ramener un point de ce difficile déplacement chez le leader. Mais solide et efficace, l'ESTAC devrait profiter des jours de récupération supplémentaires et de sa force à domicile (meilleure équipe de L2 dans son stade avec 9 victoires et 3 nuls) pour se sortir du piège tendu par cette formation de Rodez.