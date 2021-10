Pronostic Troyes Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Sixième victoire d'affilée pour Rennes à Troyes ?

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion de France de Ligue 2 la saison passée sans contestation possible, Troyes a eu du mal à s'adapter à la L1. A la 15place du classement, les Troyens vont quand même mieux depuis 2 matchs. Les hommes de Laurent Batlles ont en effet obtenu deux belles victoires contre Nice (1-0) et contre Reims (1-2) la semaine dernière lors du derby champenois. La victoire des Troyens face à Nice était en revanche seulement leur 1à domicile cette saison, puisqu'ils avaient auparavant enchaîné 2 défaites et 2 matchs nuls.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Rennes est dans une forme encore meilleure. Trop irréguliers en début de saison, les Rennais ont remporté 6 de leurs 7 derniers matchs toutes compétitions confondues et ils restent sur 5 victoires : en Europa League sur les pelouse du Vitesse Arnhem (1-2) et de Mura (1-2), et en championnat face au PSG (2-0), Metz (0-3) et enfin Strasbourg (1-0) la semaine dernière. Bonne pioche du mercato rennais, Laborde est en tête du classement avec Jonathan David (7 buts chacun). Désormais 5de Ligue 1, Rennes ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et pourrait profiter de se déplacer chez un promu pour enchaîner une 6victoire consécutive.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !