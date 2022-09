Pronostic Troyes Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Troyes enchaîne face à Reims

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

La saison passée Troyes est parvenu à se maintenir pour son retour dans l'élite malgré les remous qui ont agité le club. Au final, les Troyens semblent avoir fait passer le sportif en premier. Pour ce nouvel exercice, l'ESTAC avait très mal débuté en s'inclinant lors des 3 premières journées. Depuis, le club troyen s'est parfaitement relancé et affiche un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur ses 5 derniers matchs. Cette bonne passe a permis à Troyes de remonter dans le ventre mou du classement. L'ESTAC ne doit pas se relâcher puisqu'il ne possède que 4 unités d'avance sur le premier relégable. Battu à Lens (1-0), Troyes avait réagi avant la trêve internationale en renversant Clermont au stade Gabriel-Montpied (1-3) avec notamment un doublé de Baldé, auteur de 5 réalisations depuis le début de saison.

De son côté, le Stade de Reims est dans une situation plus délicate dans ce début de saison. Les hommes d'Oscar Garcia pointent à la 17place, qui les condamnerait à descendre en fin de saison. Avec un seul point de retard sur Auxerre et Nantes qui les précédent, les Champenois sont toujours dans le coup pour se maintenir. Depuis l'entame de la Ligue 1, Reims n'a remporté qu'une seule rencontre lors de son déplacement à Angers (2-4). Après avoir signé 4 matchs sans la moindre défaite, les Rémois viennent de concéder deux défaites consécutives face à Toulouse (1-0) et Monaco (0-3). Dans cette entame difficile, un joueur tire son épingle du jeu, le jeune anglais Balogun prêté par Arsenal qui a déjà trouvé le chemin des filets à 5 reprises, comme Baldé. Sur une excellente dynamique, Troyes pourrait enchaîner face à des Rémois dans le dur.