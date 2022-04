Pronostic Troyes Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Troyes costaud face à Reims

Troyes a connu une période compliquée en fin d’année 2021 et lors du début 2022. Sur cette période, les Troyens ont disputé 10 journées de championnat au cours desquelles ils ne se sont imposés qu’à une seule reprise, face à Montpellier. Cette mauvaise passe coïncidait avec le départ de Laurent Battles et l’arrivée de Bruno Irles. Le nouvel entraîneur a mis un peu de temps à imposer sa patte sur son équipe. Les derniers résultats semblent montrer que ses joueurs ont assimilé sa vision du jeu. En effet, l’ESTAC est invaincu lors des 4 dernières journées avec des nuls obtenus contre Marseille (1-1) et St Etienne (1-1), pour des succès face à Bordeaux (0-2) et Nantes (1-0). Redevenu solide (seulement 2 buts encaissés sur les 4 dernières journées), le club troyen se trouve désormais en 15position avec 2 points d’avance sur le 1er relégable.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le stade de Reims fait partie des équipes calées dans le ventre mou de la Ligue 1. Actuellement, la formation champenoise se trouve en 12position avec 9 points d’avance sur l’ASSE, barragiste, et 7 sur son adversaire du jour. A l’instar de Troyes, Reims est sur une bonne dynamique de 5 rencontres sans le moindre revers. Les Rémois ont notamment dominé Monaco (2-1) et Angers (1-0), pour des nuls contre Brest (1-1), Strasbourg (1-1) et Lyon (0-0). Là aussi, comme son adversaire du jour, Reims peut compter sur sa bonne défense. En déplacement, la formation champenoise se comporte plutôt bien et reste par ailleurs sur deux victoires. La trêve internationale devrait avoir permis à plusieurs joueurs rémois de retrouver le groupe puisque les Gravillon, Cajuste, Touré, Ekitike ou Zeneli avaient tous raté le dernier match face à Lyon pour des problèmes musculaires. A domicile, Troyes devrait poursuivre sur sa bonne dynamique pour accrocher au moins un nul dans ce derby face à Reims.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Reims encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !