Pronostic Troyes Paris FC : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Une 5e victoire de suite pour Troyes face au Paris FC !

Troyes a cette particularité d'enchaîner les séries cette saison. Les hommes de Laurent Batlles sont actuellement sur une bonne dynamique et viennent de remporter leurs 4 dernières rencontres face à Châteauroux, Caen, Auxerre et Orléans. Cette bonne série a permis aux Troyens de prendre la troisième place de L2 avec seulement 4 points de retard sur le leader lorientais. Dans un haut de tableau très serré, Troyes a une belle carte à saisir lors du dernier tiers du championnat. D'autant que l'an passé à pareille période, l'ESTAC avait terminé en boulet de canon et décrocher son ticket pour les barrages. A domicile, les matchs troyens se terminent toujours avec un vainqueur : 8 victoires pour 5 défaites.

De son côté, le Paris FC joue sa survie en Ligue 2. L'arrivée de René Girard a fait du bien au club francilien qui a réussi à sortir de la zone rouge. Cependant, les Parisiens n'ont que deux points d'avance sur leurs poursuivants niortais et manceaux. Le Paris FC avait réussi de bonnes prestations et avait enchaîné 3 victoires face à Chambly, Le Havre et Clermont mais s'est incliné le week-end dernier contre Lens, autre candidat à la montée (2-0). Les hommes de Laurent Batlles semblent supérieurs et devraient s'imposer.