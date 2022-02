Pronostic Troyes OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM enfocne Troyes

Ce choc entre Troyes et l’Olympique de Marseille oppose deux formations avec des objectifs totalement différents. D’un côté, l’ESTAC lutte pour conserver sa place dans l’élite, de l’autre des Phocéens qui veulent consolider leur place sur le podium. Arrivé pour succéder à Laurent Batlles, Bruno Irles connaît des débuts compliqués au plus haut niveau. En effet, sa formation n’a remporté qu’une seule rencontre depuis sa nomination, sur la pelouse d'une équipe de Montpellier (0-1) réduit à 10 dès le début de 2période. Lors des dernières rencontres, les Troyens ont subi deux lourds revers en déplacement face à Brest (5-1) et à Rennes (4-1). Dépassé, Troyes n'a pas encore glissé dans la zone de relégation mais pourrait s'y faire une place en cas de nouvelle contre-performance ce week-end. Le bilan comptable depuis le début du mois de novembre est catastrophique avec seulement deux succès obtenus (Lorient et Montpellier).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique de Marseille vient facilement de se qualifier pour les 8de finale de la Conference League en dominant Qarabag (6-1 en cumulé). Le match retour remporté par le club olympien (3-0) a été marqué par un but de la main inscrit par l’équipe azérie qui a dans un premier temps était validé par l’arbitre avant que l’entraîneur de Qarabag n’intervienne avec fair-play. Pour ce match, Sampaoli avait laissé sur le banc l'efficace Milik qui a scoré 6 buts sur le mois de février. Les hommes du coach argentin sont actuellement en 2position du classement mais font face à la concurrence des Niçois ou au retour d’équipes comme Strasbourg, Monaco ou Rennes, prêtes à profiter du moindre faux pas des Marseillais pour se replacer sur le podium. La semaine passée, les Phocéens se sont d’ailleurs fait surprendre par Clermont (0-2) au Stade Vélodrome. Supérieur à son adversaire et déterminé à conserver sa place de dauphine, l’OM devrait profiter de la mauvaise passe troyenne pour prendre les 3 points.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !