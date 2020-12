Pronostic Troyes Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes en leader face à Niort

Stoppé la saison passée dans son élan, Troyes a pour objectif d'accrocher l'une des deux premières places, qui offrent une accession directe en Ligue 1. Entraîné par un Laurent Batlles de plus en plus performant dans son rôle de coach, l'ESTAC est en train de mettre en application ses souhaits. En effet, après 15 journées, le club troyen occupe la tête du championnat avec 3 points d'avance sur le 3. Tenu en échec par une solide formation caennaise le week-end passé, Troyes a récupéré son fauteuil de leader mardi en s'imposant à Nancy (2-3) dans un match spectaculaire. En pleine forme, l'ESTAC vient d'aligner 11 rencontres sans la moindre défaite. A domicile, Troyes a disputé 7 rencontres pour un bilan de 5 succès et 2 matchs nuls.

Si Troyes fut l'un des grands déçus de l'arrêt de la dernière saison, Niort en a en revanche été l'un des plus heureux. En effet, les Chamois en grande difficulté se sont sauvés à la différence de buts et n'ont pas dû disputer des barrages de maintien. Les hommes de Sébastien Desabre se montrent nettement meilleurs lors de cet exercice et occupent logiquement la 7place du classement, à 1 point des places de barragiste. En milieu de semaine, les Niortais ont disputé un match en retard face à Grenoble. Les Chamois se sont rapidement retrouvés en infériorité numérique mais ont su résister malgré la mainmise des Grenoblois pour accrocher un point précieux (0-0). Sur 3 matchs sans défaite à domicile (2 victoires et 1 nul), Niort a en revanche perdu 4 de ses 5 derniers déplacements. A domicile, Troyes devrait s'imposer et confirmer sa place de leader.