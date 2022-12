Pronostic Troyes Nantes : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Troyes – Nantes avec des buts de chaque côté

Pour son retour en Ligue 1, Troyes est parvenu à se maintenir en se montrant constant tout au long de la saison. Tout ne fut pas parfait puisque Battles avait claqué la porte lors du mercato hivernal suite à des divergences avec ses dirigeants. Son remplaçant, Bruno Irles n'a pas été épargné avec des relations tumultueuses avec plusieurs de ses joueurs. Avec une seule victoire lors des 10 dernières journées de championnat, ce dernier n'a pas survécu au mauvais passage de son équipe et a été remplacé par l'australien Patrick Kisnorbo, qui officiait jusque-là à Melbourne City. Lors de ses derniers matchs, Troyes avait affiché intéressant en poussant notamment le PSG dans ses retranchements au Parc des Princes (4-3). Ensuite, les Troyens avaient fait le nul dans le derby contre Auxerre (1-1) avant de s'incliner à Brest (2-1) dans une rencontre importante dans l'optique du maintien. Treizième de L1, l'ESTAC ne compte qu'un seul point d'avance sur la zone de relégation et s'attend à une deuxième partie de saison compliquée avec la menace des 4 relégations. En préparation de cette rencontre face à Nantes, Troyes a d'abord obtenu le point du nul contre Leicester (0-0) et en s'inclinant contre le Paris FC (1-0). Avec 7 buts inscrits depuis le début de saison, Baldé est le joueur le plus efficace du côté de l'ESTAC. En face, le FC Nantes est dans une situation similaire à l'ESTAC puisque le club de Loire-Atlantique occupe la 15e place. Les Nantais comptent le même nombre de points que la première équipe relégable, Auxerre. Auteur d'une saison exceptionnelle, les Canaris payent certainement l'enchainement des rencontres tous les 3 jours mais aussi le départ de Kolo Muani à l'Eintracht Francfort. Qualifié pour le prochain tour de l'Europa League où il retrouvera la Juventus, le FCNA doit désormais s'attacher à prendre ses distances avec la zone de relégation. Les partenaires d'Alban Lafont restent sur 4 journées de L1 sans la moindre victoire avec 3 nuls contre Nice (1-1), Clermont (1-1) et Ajaccio (2-2) pour un revers face à Reims (1-0). Arrivé cet été en provenance de Galatasaray, Mostafa Mohamed est en train de trouver ses marques au sein du club nantais comme en atteste ses 4 buts et ses 2 passes décisives. Le club nantais reste sur un nul contre Laval (1-1) et un revers face à Lorient (2-1) en amical. Cette rencontre entre l'ESTAC et Nantes s'annonce agréable à suivre et comme lors des 8 dernières journées disputées par Troyes, nous devrions avoir des buts de chaque côté.