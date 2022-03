Pronostic Troyes Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Troyes - Nantes : Les Canaris avec une faim de Grosminet

Promu cette saison, Troyes s’attendait à un exercice compliqué. Après 28 journées de championnat, l’ESTAC parvient à ne pas glisser dans la zone rouge. La semaine passée, les hommes de Bruno Irles ont réalisé une superbe opération dans l’optique du maintien en s’imposant au Matmut Atlantique de Bordeaux. Face à un adversaire direct, les Troyens ont fait la différence sur deux penaltys face aux Girondins (0-2). Ces 3 points permettent à Troyes de se trouver en 16position avec un seul point d’avance sur Lorient. La lutte pour le maintien fait rage dans le bas de tableau et chaque point pourrait être crucial pour se sauver. Pour ses deux derniers matchs à domicile, Troyes a obtenu deux matchs nuls face à Metz (0-0) et surtout contre l’Olympique de Marseille (1-1). Entre les deux, les Troyes étaient repartis avec deux défaites de Brest et Troyes.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Dans une dynamique totalement opposée, les Nantais sont sur une superbe série de résultats. En effet, les Canaris viennent dernièrement de se qualifier pour la finale de la Coupe de France en dominant l’AS Monaco en demi-finale lors de la séance des tirs aux buts. Ce résultat confirme également l’excellente Ligue 1 réalisée par le FCNA. Les hommes de Kombouaré, au bord de la relégation l’an passé, occupent actuellement la 6place du championnat avec seulement 2 points de retard sur les places européennes. Les Canaris ont pris leur envol et sont invaincus lors des 4 dernières journées de Ligue 1 avec trois succès face à Reims (1-0), le Paris Saint-Germain (3-1) et Montpellier (2-0) le week-end dernier, pour un nul à Metz (0-0). Nantes peut s’appuyer sur un trio d’attaque exceptionnel avec Ludovic Blas (12 buts toutes compétitions confondues), Moses Simon (3 buts, 7 passes décisives) et surtout Randal Kolo Muani (11 buts). L’ancien Parisien a été impressionnant lors des derniers matchs avec plusieurs buts décisifs. Sur une excellente dynamique, Nantes pourrait accrocher une victoire face à une équipe troyenne pas toujours régulière.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !