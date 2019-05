Pronostic Troyes Nancy : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Troyes peut poursuivre sa belle série face à Nancy

Venant d'enchaîner 6 victoires consécutives, Troyes semble inarrêtable en cette fin de saison. Les joueurs de Rui Almeida ont réalisé une année civile 2019 incroyable en championnat : 10 victoires, 5 nuls et seulement 1 défaite. Ce beau parcours a permis aux Troyens de d'ores et déjà valider leur place parmi les barragistes. La montée directe semble difficile car Brest dispose d'une avance conséquente à quelques encablures de la fin mais finir 3de Ligue 2 permettre aux Aubois d'avoir un tableau plus facile lors des barrages.

En face, Nancy va mieux mais n'a pas encore validé son maintien. Les Nancéiens ont su se reprendre sur cette 2e partie de saison après trois premiers mois calamiteux. La dernières bonnes séries de résultat ont permis au club de se reprendre et d'entrevoir l'avenir en Ligue 2, mais Nancy a tout de même perdu son dernier match joué face à un Top 3, il y a 3 semaine à domicile face à Brest (défaite 2-3). A domicile, les matchs de Troyes se terminent toujours avec un vainqueur cette saison en Ligue 2 (11 victoires troyennes, 6 défaites) et, au regard de la forme affichée, les Troyens font figure de favoris pour accrocher un 6succès consécutif à la maison.