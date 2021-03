Pronostic Troyes Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes, leader qui assume face à Nancy

En tête de la Ligue 2 depuis plusieurs mois, Troyes ne faiblit pas et compte actuellement 3 points d'avance sur son premier poursuivant, Clermont, et 6 sur Toulouse, 3. A 10 journées de la fin, les hommes de Laurent Batlles sont bien installées dans ce Top 2 qui permet une accession directe en Ligue 1. Néanmoins, les Troyens sont conscients que tout peut changer rapidement. Le message est bien passé dans l'Aube, puisque depuis la fin septembre, Troyes n'a perdu que deux rencontres de championnat, sur le terrain de Grenoble, alors, et à Clermont nouveau dauphin. Lors des dernières journées, les Troyens ont été tenus en échec à Valenciennes (2-2) mais ont ensuite remporté leurs deux autres matchs face à Ajaccio (1-0) et Chambly (0-3). La bande à Laurent Batlles a la réussite d'une équipe qui devrait monter, car à plusieurs reprises, ses protégés ont inscrit des buts en toute fin de rencontre, comme lors du succès face aux Corses. De son côté, Nancy s'est retrouvé englué dans la bataille pour le maintien mais a parfaitement réagi depuis la fin d'année dernière. En effet, sur cette période, les Lorrains ont disputé 12 rencontres et ne se sont inclinés qu'une seule fois, face à une formation grenobloise qui vise les play-offs. Après avoir cumulé les matchs nuls, les hommes de Jean-Louis Garcia ont remporté 4 des 5 derniers matchs qu'ils ont joués. Nancy a notamment réussi de belles opérations face à des adversaires directs avec des succès sur Pau, Dunkerque, Châteauroux et Caen. Cette bonne passe a permis à l'ASNL de se replacer en 10position avec 8 points d'avance sur le premier relégable. Malgré son excellente dynamique, Nancy devrait chuter face à la réussite d'une formation troyenne qui se rapproche à chaque journée d'un retour en Ligue 1.