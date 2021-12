Pronostic Troyes Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Logique respectée entre Troyes et Nancy

Dans le cadre des 32de finale de la Coupe de France, Troyes, formation de Ligue 1 reçoit l'AS Nancy Lorraine, lanterne rouge de Ligue 2. Champion de L2 l'an passé, l'ESTAC lutte pour son maintien pour son retour dans l'élite. Les hommes de Laurent Batlles se retrouvent actuellement en 17position, avec un seul point d'avance sur le premier relégable, Metz. Après avoir connu une entame délicate avec une seule victoire lors des 9 premières journées, Troyes avait eu un passage intéressant avec deux succès face à Nice et Reims, pour un nul contre Rennes. En revanche, les Troyens sont retombés dans leurs travers en enchaînant les revers lors des dernières journées. En effet, la bande à Batlles s'est inclinée lors de 5 des 6 dernières rencontres de Ligue 1. La victoire obtenue face à une formation lorientaise en grande difficulté permet à Troyes de ne pas se retrouver dans la zone rouge. Le week-end dernier, l'ESTAC a très bien lancé son match face à Bordeaux avant de s'écrouler (1-2). Cette Coupe de France pourrait servir de tremplin aux Troyens pour se relancer en Ligue 1. De son côté, la Coupe de France n'est pas l'objectif prioritaire des Nancéens. Le club lorrain est en souffrance avec la dernière place de Ligue 2 avec 8 points de retard sur la première formation non relégable, Valenciennes. L'arrivée de Benoît Pedretti en octobre en remplacement de Stendel semblait avoir redonné un coup de fouet à l'ASNL. En effet, ses joueurs avaient réussi à décrocher leurs premiers succès face à Guingamp et Niort. Incapables d'enchaîner, les Lorrains viennent de s'incliner lors des 3 dernières journées face à Rodez (0-2), Quevilly-Rouen (2-1) et contre Nîmes (2-1). La seule éclaircie dans ce parcours compliqué vient de la Coupe de France où Nancy s'est qualifié en dominant les Plantieres Metz (1-3) et Bischheim Soleil (0-1), deux équipes amateures. Dans ce duel entre une équipe troyenne irrégulière en Ligue 1 et des Nancéens en grande difficulté en Ligue 2, la logique devrait être respectée avec une victoire troyenne.