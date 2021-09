Pronostic Troyes Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Troyes – Montpellier avec des buts et des recrues enjouée

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes - Montpellier :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, Troyes occupe actuellement la 14place du classement avec un seul point d’avance sur les premières équipes relégables et 2 sur le dernier, Bordeaux. Battu d’entrée par le PSG (2-1), l’ESTAC s’est ensuite incliné contre Clermont (2-0) également promu. Les hommes de Laurent Batlles ont finalement décroché leur premier point à la Meinau face à Strasbourg (1-1), mais n’ont pas su enchaîner face à Monaco (1-2). L’Est de la France réussit plutôt bien à Troyes puisqu’après avoir pris son 1er point en Alsace face à Strasbourg, l’ESTAC a ensuite remporté son premier match à Metz (0-2) grâce à Rodrigues et Chevalerin. Le milieu de terrain, arrivé de Reims, a réalisé une excellente partie et apporte toute son expérience à ses jeunes coéquipiers, alors que le sous-coté Rodrigues est un international luxembourgeois qui avait déjà fait une grosse saison passée au Dynamo Kiev.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Montpellier a connu de nombreux changements à l’intersaison. En effet, le MHSC a perdu Michel der Zakarian, parti à Brest, et a surtout vu son duo vedette composé par Delort et Laborde quitter le club pour rejoindre respectivement Nice et Rennes. Pour compenser ces départs, la formation héraultaise a recruté Olivier Dall’Oglio et Valére Germain. L’ancien buteur marseillais a signé sa première en inscrivant un but lors du succès face à Saint-Etienne (2-0). Dans un club qui lui fait confiance, l'ancien Marseillais pourrait retrouver le niveau de ses débuts à Monaco et Nice. Performant à domicile, Montpellier souffre en déplacement. Pour cette opposition entre deux équipes relancées par leurs nouveaux attaquants, on devrait voir les 2 équipes marquer comme lors de tous les matchs de Troyes à domicile et ceux de Montpellier à l’extérieur.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !