Pronostic Troyes Monaco : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Monaco se lance enfin à Troyes

Champion de Ligue 2 la saison dernière, Troyes a donc effectué son retour dans l'élite. Les hommes de Laurent Batlles connaissent un départ laborieux, puisqu'ils n'ont pris qu'1 point en 3 journées. A domicile pour leur premier match face à l'ogre parisien, ils se sont inclinés d'entrée face au PSG (1-2). Ensuite, les Troyens retrouvaient Clermont contre lesquels ils ont lutté pour le titre de L2 l'an passé. Réduit à 10, l'ESTAC s'est incliné face aux Auvergnats (2-0). Le week-end passé, la formation troyenne a décroché son premier point sur la pelouse de Strasbourg grâce à un but de Touzghar (1-1). Cette semaine, Troyes s'est renforcé avec notamment le recrutement d'un champion du monde 2018, Adil Rami. L'ancien Marseillais devrait apporter toute son expérience au sein de cette équipe fraîchement promue.

De son côté, Monaco connaît également une entame délicate. En Ligue 1, le club princier a débuté par un nul à domicile face à Nantes (1-1), avant de s'incliner deux fois consécutivement face à Lorient (1-0) et contre Lens (0-2) à Louis II. Lors de cette dernière rencontre, le Russe Golovin a été expulsé et ne sera pas du voyage à Troyes. Monaco a connu une autre désillusion sur la scène européenne en manquant sa qualif' pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Dominés à Louis II par le Shakhtar (0-1), les Monégasques ont offert une prestation nettement plus aboutie en Ukraine. Rentrés au vestiaire avec un avantage de 2 buts, les hommes de Kovac ont vu le Shakhtar revenir à 2-1. Contraint de jouer une prolongation, Monaco s'est incliné sur un but improbable de Ruben Aguilar contre son camp. Le manque d'efficacité des attaquants monégasques a été préjudiciable lors de ce match mais Ben Yedder a retrouvé le chemin des filets avec un beau doublé inscrit. Et avec l'absence de Golovin et le coup reçu cette semaine par Volland, il devrait être le danger offensif majeur côté ASM. Malgré cette élimination, le club princier a certainement livré son meilleur match de la saison. Sur leur lancée, les hommes de Kovac devraient s'imposer chez le promu troyen.