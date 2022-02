Pronostic Troyes Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Troyes – Metz verrouillé

L'affiche entre Troyes et Metz est cruciale pour ces deux formations qui luttent pour leur maintien. Actuellement, la formation troyenne compte un seul point d'avance sur le premier relégable qui n'est autre que le club lorrain. L'ESTAC a lancé l'année 2022 par une défaite à domicile face à l'Olympique Lyonnais (0-1) mais s'est ensuite repris en dominant Montpellier (0-1) à la Mosson sur une réalisation de Chavalerin. Lors de la dernière journée, Troyes a parfaitement lancé son match à Angers en ouvrant le score par Domingues, mais n'a pas su conserver son avantage en s'inclinant sur deux penaltys de Mangani (2-1). Le mercato hivernal a été agité dans l'Aube puisque Bruno Irles a pris la place de Laurent Batlles au poste d'entraîneur. De plus, Giraudon, capitaine en début de saison, a quitté le club car il n'entrait plus dans les plans du nouveau coach. Au rayon des arrivées, le club a recruté un Mothiba qui cherche à redonner de l'élan à sa carrière. En face, le FC Metz a été l'une des formations les plus handicapées par la CAN. Progressivement, Frédéric Antonetti a retrouvé plusieurs de ses joueurs. La formation lorraine a repris par une défaite dans le derby de l'Est face à Strasbourg (2-1) avant de réaliser une très bonne opération en s'imposant à Reims (0-1) sur une réalisation de Niane. Le buteur sénégalais est l'une des déceptions de la saison en Lorraine, avec seulement 3 buts inscrits. Récemment, la formation messine s'est inclinée à Saint-Symphorien face à une équipe niçoise en pleine forme (2-0). Malgré des résultats en dent de scie, Metz est toujours dans le coup pour le maintien puisque les partenaires de De Préville n'accusent qu'une unité de retard sur Bordeaux et Troyes. Cette opposition entre deux équipes pas au mieux offensivement (20 buts marqués en 22 journées par les Troyens, 24 par les Messins) pourrrait nous offrir un match cadenassé avec moins de 3 buts dans la rencontre.