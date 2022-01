Pronostic Troyes Lyon : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Lyon retrouve son mordant face à Troyes

La Ligue 1 nous offre une saison palpitante avec dans le haut du tableau la course à l'Europe et de l'autre côté, une lutte pour le maintien acharnée. Promu cette saison, Troyes fait partie des formations engagées dans la course au maintien. Actuellement, l'ESTAC se trouve hors de la zone de relégation mais avec une seule unité d'avance sur Lorient, premier club relégable. La formation troyenne a difficilement fini l'année 2021 puisque lors des 8 dernières journées, elle ne s'est imposée qu'une seule fois face à des Lorientais qui enchaînaient alors les défaites (2-0). Englué dans une mauvaise passe, Troyes s'est incliné dès son entrée en lice en Coupe de France sur sa pelouse face à Nancy, formation évoluant à l'échelon inférieur. Pour son dernier match de l'année 2021, l'ESTAC s'était contenté d'un nul face à Brest (1-1). Cette rencontre est la dernière disputée par le club de l'Aube, qui a été durement touché par la propagation de la Covid et qui a poussé les instances du foot français à reporter leur rencontre face à Montpellier. Lors de la trêve hivernale, le prometteur Laurent Batlles a quitté son poste d'entraineur, suite à des divergences avec sa direction, et a été remplacé par Bruno Irles, arrivé de Quevilly Rouen Métropole.

En face, l'Olympique Lyonnais est certainement la plus grosse déception du championnat de France sur la première partie de saison. Malgré son effectif XXL, le club rhodanien pointe seulement en 11position avec déjà 11 points de retard sur le podium de L1, objectif du club. Paradoxalement, les Lyonnais ont réalisé une très bonne campagne européenne en se qualifiant directement pour les 8de finale de l'Europa League. En Ligue 1, le club lyonnais est sur une série de 5 rencontres sans la moindre victoire. Le week-end dernier, pour son premier match de 2022, l'Olympique Lyonnais a tout de même réalisé une très belle prestation face au Paris Saint-Germain mais a dû se contenter du match nul face au leader du championnat. Malgré ce résultat qui n'arrange pas l'OL, Peter Bosz a quelques motifs de satisfaction avec les très bonnes prestations de ses Brésiliens, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, auteur de son 7e but en championnat face au PSG. Cette prestation encourageante a redonné confiance aux Rhodaniens dans leur opération pour remonter au classement. Déterminé à se replacer, Lyon devrait profiter des difficultés troyennes pour prendre 3 points précieux.