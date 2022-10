Pronostic Troyes Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient ramène un résultat de Troyes

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes - Lorient :

Pour sa deuxième saison en Ligue 1, Troyes cherchera à faire aussi bien que l’an passé où l’ESTAC avait réussi à obtenir son maintien. Les hommes de Bruno Irles ont très mal débuté cette saison avec 3 revers concédés lors des 3 premières journées. Ensuite, les Troyens ont connu une belle période avec 3 victoires, un nul pour un seul revers sur la pelouse de Lens. Depuis quelques semaines, l’ESTAC connait un coup de moins bien avec des nuls obtenus à domicile face à deux adversaires directs, Reims (2-2) et Ajaccio (1-1). Entretemps, les Troyens s’étaient inclinés sur la pelouse de Nice (3-2) malgré un bon retour en fin de rencontre. Dans son stade, Troyes a perdu sa première réception mais s’est depuis repris en s’imposant contre Angers (3-1) et en signant 3 nuls face à Rennes, Reims et Ajaccio. Actuellement, Troyes est positionné à la 12place avec 4 unités d’avance sur la relégation.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lorient est à la fois la sensation de ce début de saison mais aussi une énorme surprise. En effet, les Merlus avaient dû lutter âprement lors des deux dernières saisons pour décrocher son maintien. La nomination de Régis le Bris lors du mercato estival semble avoir dynamisé le club breton, auteur d’une entame extraordinaire. 2de Ligue 1 à l'orée de cette journée, Lorient devance des grosses écuries comme Marseille, Rennes, Monaco ou Lyon et n’accuse que 3 points de retard sur le leader qui n’est autre que le Paris Saint-Germain. Après avoir signé une superbe série de 6 victoires consécutives, Lorient a coincé le week-end dernier contre Reims (0-0) alors que les Bretons ont évolué en supériorité numérique pendant près de 45 minutes. La sortie de Moffi sur blessure n’a certainement pas aidé la formation lorientaise. Le buteur nigérian devrait être absent dans l’Aube, et devrait être remplacé par la paire Koné – Ouattara. Solide, Lorient devrait au moins accrocher le point du nul face à une formation troyenne joueuse mais un peu moins bien ces dernières semaines. On pourrait voir des buts des deux côtés comme lors des 4 derniers matchs troyens et comme lors de 4 des 5 dernières rencontres lorientaies.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Lorient encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !