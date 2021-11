Pronostic Troyes Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Troyes – Lorient cadenassé

Dans le cadre de la 16journée de Ligue 1, Troyes reçoit Lorient dans une rencontre importante dans le bas de tableau. Les Troyens ont réalisé un très bon exercice dernier en terminant premiers de Ligue 2. Promu cette saison, l'ESTAC connaît des passages délicats comme lors des dernières journées avec trois revers consécutifs. En effet, les hommes de Laurent Batlles ont subi une lourde défaite à Lens (4-0), puis s'est fait surprendre à domicile par l'AS Saint-Etienne (0-1) dans une rencontre hautement importante dans le bas de tableau. Le week-end dernier, les Troyens ont livré une belle résistance dans un stade Vélodrome à huis clos face à l'Olympique de Marseille mais s'est incliné en fin de rencontre. Ces résultats ont fait glisser l'ESTAC en 17position avec le même nombre de points que Clermont, première formation relégable. Promu lui lors de la saison 2020-21, Lorient avait réussi à se maintenir grâce à une excellente seconde partie de saison. Dans cette entame de nouvel exercice, le club était resté sur sa lancée avait montré de très bonnes dispositions au point de se retrouver dans la 1partie de tableau. Mais depuis son succès sur Nice le 22 septembre 2021, la formation bretonne n'a pas remporté la moindre rencontre avec 3 nuls et 5 défaites. Les Merlus sont sur une terrible série de 4 revers consécutifs face à Strasbourg (4-0), Brest (1-2), Angers (1-0) et le week-end dernier face à Rennes (0-2). Les hommes de Pélissier sont sous pression des équipes relégables qui viennent de signer des résultats positifs. Le duo Moffi-Laurienté très performant l'an passé et en début de saison, n'a pas retrouvé son rythme de croisière. Ce duel entre deux équipes qui veulent éviter la défaite et qui marquent peu (0 but sur les 3 derniers matchs et 1 sur les 4 derniers pour Troyes) devrait nous offrir une rencontre cadenassée avec moins de 3 buts dans le match.