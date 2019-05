Pronostic Troyes Lens : Analyse, prono et cotes du barrage de Ligue 2

Troyes fait le boulot à domicile face à Lens !

Les Troyens ont fini la saison en boulet de canon, et reste sur 14 matchs sans défaite : 11 victoires pour 3 nuls. 3au classement finale de la L2, les joueurs d’Almeida comptaient trop de retard sur Metz et Brest pour accrocher un accessit direct à la Ligue 1 mais ils peuvent être contents de leur deuxième partie de saison. La force des Troyens est de posséder plusieurs joueurs capables de marquer à tout moment : Touzghar, Fortuné ou Mbeumo. Tous ces éléments ont terminé la saison avec plus de 10 buts. En championnat, Troyes s’était imposé face à Lens au Stade de l’Aube et compte en faire de même pour se qualifier pour le barrage face à un club de L1.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lens a réussi une très belle performance au Paris FC. Les Nordistes ont décroché leur qualification pour ce match face à Troyes en s’imposant aux tirs aux buts à Charléty. Les hommes de Montanier sont euphoriques avant ce déplacement à Troyes mais ont également 120 minutes dans les jambes. De plus, le Paris FC n'avait pas une envie énorme sur ce barrage, le club francilien se sentant pas encore prêt pour jouer la L1 la saison prochaine. Plus frais et sur une série de 11 victoires lors de ses 13 derniers matchs, Troyes devrait s’imposer face à des Lensois aux jambes lourdes.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Lens encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !